" المالكي " يبحث مع القائم بأعمال وزير الخارجية الليبي مستجدات الأوضاع في فلسطين

أجرى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، مباحثات مع وزير الإقتصاد والتجارة الليبي، القائم بأعمال وزير الخارجية محمد الحويج، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية من ممارسات اسرائيلية عدوانية عنصرية ممنهجة ضد الشعب الفلسطينى.

واستعرض " المالكى " أخر القرارات التي أصدرتها الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الإسرائيلية، واستمرار سياسة مواصلة إقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك بحماية جيش الإحتلال، إضافة إلى إرهاب المستوطنين وإعتداءاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطينى في كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وثمن " المالكي " خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الإجتماع الوزاري الثالث للحوار السياسي العربي الياباني، بمقر الجامعة العربية، على الموقف الليبي الرسمي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وموقف الشعب الليبي الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، ورفض كافة أشكال التطبيع مع الإحتلال.

واكد عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين.

ومن جانبه أكد الوزير الليبي، " بحسب الجانب الفلسطينى "، على الموقف الرسمي والشعبي الليبي الثابت تجاه رفض كافة أشكال التطبيع مع الإحتلال، مؤكدا دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بإقامة دولته المستقلة وفق ما أقرته قرارات الشرعية الدولية.

وأبدى الوزير الليبي رغبة بلاده بزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين، معتبرا أن بناء إقتصاد قوي هو جزء من بناء دولة فلسطين، وأعرب عن إستعداد بلاده للمساهمة في ذلك من خلال القطاعين العام والخاص.