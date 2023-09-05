ads
الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 6 سنوات لعاطل لاتجاره فى المخدرات بالدقى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عاقبت محكمة جنايات الجيزة،  عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه  لاتجاره فى المواد المخدرة بمنطقة الدقي بالجيزة.
وقالت النيابة فى حيثيات حكمها  في القضية المقيدة برقم 978 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، ان المتهم  حسين ع ز، حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (الهيروين والميثامفيثامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحاز سلاح ناري (طبنجة) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

100 الف جنيه المشدد 6 سنوات المواد المخدرة
ads