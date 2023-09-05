المشدد 6 سنوات لعاطل لاتجاره فى المخدرات بالدقى

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره فى المواد المخدرة بمنطقة الدقي بالجيزة.

وقالت النيابة فى حيثيات حكمها في القضية المقيدة برقم 978 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، ان المتهم حسين ع ز، حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (الهيروين والميثامفيثامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحاز سلاح ناري (طبنجة) دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.