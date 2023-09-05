قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الفعاليات خلال شهر أغسطس

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظتى «الدقهلية – البحيرة» مشروعين للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين، فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

تضمنت الفعاليات الوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها بإستخدام الإمكانيات المتاحة لتنمية مهارات العناصر التخصصية والتأكد من مدى جاهزيتها على إدارة الأزمات والكوارث ، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظتين ، كما قام قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى يرافقه محافظ الدقهلية وعدد من المسئولين من الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بالمرور على بعض فصول محو الأمية التى تشرف عليها قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالمحافظة ، والتأكد من انتظام العملية التعليمية والتعرف الميدانى على المصاعب التى تواجه الدارسين للوقوف عليها وحلها وقام قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتكريم بعض عناصر القوات المسلحة المميزين والقائمين على فصول محو الأمية.

كما تم تنظيم ندوة تثقيفية بالتعاون مع جامعة طنطا لعدد من طلبة الجامعات وذلك لتعزيز قيم الولاء والانتماء والتوعية بجهود القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى ودورها فى خدمة المجتمع بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة .

وفى إطار الاهتمام بذوى القدرات الخاصة وتعظيم إمكانياتهم وقدراتهم قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وبمشاركة مجموعة من طلبة الجامعات المصرية بتنظيم معرض لعرض منتجات وإبداعات الأفراد ذوى القدرات الخاصة بدار الدفاع الجوى وذلك بحضور الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى واللواء وليد حامد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى يرافقهم المشرف العام للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، بالإضافة إلى تنظيم معرض آخر بنادى ضباط القوات المسلحة برأس البر ، وقد حظت المعارض بإقبال كبير من قبل الزوار الذين أبدوا إعجابهم بما تضمنه من معروضات وإبداعات وأشكال فنية حولتها الأيدى الماهرة من ذوى القدرات الخاصة إلى أدوات تناسب الحياة العصرية بأسلوب جذاب وأفكار جديدة ومبتكرة .

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الزيارات الميدانية للعاملين بعدد من الوزارات ومؤسسات الدولة وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية لمتابعة حجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية فى مجال التنمية الشاملة .