حسام غالي: مواجهة الأهلي واتحاد جدة ستكون صعبة للغاية في كأس العالم للأندية

علق حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على قرعة كأس العالم للأندية، والتي جرت اليوم الثلاثاء، وسيقام في السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وجرت مراسم القرعة في مدينة جدة بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وستقام كأس العالم للأندية في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل.

وقال حسام غالي في تصريحات إعلامية بعد حضوره مراسم القرعة: أتوقع فوز اتحاد جدة على أوكلاند سيتي في المباراة الأولى بكأس العالم للأندية.

وأضاف حسام غالي، أن مواجهة الأهلي والاتحاد ستكون صعبة للغاية.. ودوافعنا دائمًا الفوز والوصول إلى أبعد مشوار في مونديال الأندية.

يفتتح اتحاد جدة بطل الدوري السعودي منافسات نسخة كأس العالم للأندية يوم 12 ديسمبر المقبل بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة تجمع بين الأهلي المصري بطل أفريقيا والصاعد من لقاء اتحاد جدة وأوكلاند في الدور الثاني للبطولة يوم 15 ديسمبر المقبل.

ويقام أيضا في الدور الثاني لقاء يجمع بين ليون المكسيكي بطل كونكاكاف وأوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا في نفس اليوم أيضا.

ويلعب بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد ضد الصاعد من مواجهة الأهلي والصاعد من لقاء الاتحاد مع أوكلاند في نصف النهائي أيضا يوم 18 ديسمبر المقبل.

ويلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا مع الصاعد من مواجهة ليون وريد أوراوا في نصف النهائي يوم 19 من نفس الشهر.

وتقام المباراة النهائية يوم 22 ديسمبر وتسبقها مواجهة تحديد المركز الثالث.