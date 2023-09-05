بدون أوسوريو|الزمالك يواصل تدريباته للموسم الجديد.. صور

واصل فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب الكلية الحربية، وذلك استعدادا للموسم الجديد، حيث دخل الفريق في معسكرا مغلقا لتجهيز اللاعبين بشكل بدني وفني مميز .

مدحت عبدالهادي ومجدي من مران اليوم

وشهد مران اليوم الثلاثاء غياب الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك بسبب تواجده في إسبانيا حاليا لإلقاء محاضرات فنية مع مدربين عالميين، حيث قاد المران اليوم مساعده الأجنبي برفقة مدحت عبدالهادي وأحمد مجدي .

وعلى هامش مران اليوم واصل محمد عواد وعمرو السيسي وعبدالله جمعة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع لهم لتجهيزهم بدنيا وفنيا .

من تدريب الزمالك اليوم

ويبدأ فريق الكرة الأول بالزمالك، الخميس المقبل أول ودياته استعدادا للموسم الجديد، وذلك بمواجهة فريق السكة الحديد .

ويخوض الزمالك المباراة الودية الثانية يوم الإثنين المقبل 11 سبتمبر أمام فريق سيراميكا كليوباترا ثم يغادر الفريق إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر لخوض لقاء أرتا سولار.

من تدريب الزمالك اليوم

ويواجه الزمالك، فريق أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ويشارك الزمالك في كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.