بالفيديو.. السيسي يقترح تنظيم هجرة شرعية للدول الأوروبية التي تعاني نقص المواليد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشكلة الديموجرافية موجودة في كثير من دول أوروبا وقد تكون فرصة للحديث عن تنظيم الهجرة المشروعة، مشيرًا إلى أن الهجرة المشروعة هنا قد تكون حلا، قائلًا: "مش هنودي الناس تقعد في صربيا وتاخدها".

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023: "أن الأشخاص المهاجرين شرعيًا قد يكونوا طاقة عمل موجودة تحقق عوائد للاقتصاد في الدول دي، وتوفير موارد مالية للنظام الصحي بالنسبة للهرم المقلوب"، موضحًا: "فرصة كبيرة، يا جماعة تصوروا حالة الهجرة الشرعية لمواجهة نقص العمالة في أي دولة، فمن الممكن أن يتم التنسيق والتفاهم وتقديم هذه العمالة بشكل أو آخر لمدة محددة".

وتابع، أن الدولة حريصة على التخطيط للتأمين الصحي الشامل بشكل كامل، متابعا: "إحنا حريصين على بناء احتياطات ودي كانت الفكرة كلها.. وكل دولة تشتغل في سياسات وآليات تنفيذ.. كل دولة وفق القدرات والخطط الاحتياطية أو الأرقام زي منظومة التأمين الصحي، بتحط الاحتياطات على جنب.. علشان تجابه أي أمور تواجه المنظومة".

وأردف: "مرة تانية برحب بيكم وسعيد بالجهد اللي اتعمل، وأن يكون ذلك فرصة لهم أن يتعرفوا على مصر بشكل أكبر من خلال زيارات، ومش يكون كله شغل شغل بس، برحب بيكم وشكرا جزيلا".