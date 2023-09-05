ads
الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي يشاهد فيلما تسجيليًا عن آراء المواطنين في الزيادة السكانية

الرئيس السيسي يشاهد
الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليًا عن تعليقات المواطنين على
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن تعليقات المواطنين على الزيادة السكانية، وذلك بحسبما عرضت فضائية "إكسترا نيوز" في مقطع فيديو لها.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، والتقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع ضيوف المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية بعنوان "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة" ويعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى 8 سبتمبر الجاري.

ويجتمع خبراء الصحة والسكان من جميع أنحاء العالم في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية (PHDC23) الذي تستضيفه مصر في الفترة من ٥ إلى ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالسكان والصحة والتنمية.

ويركز المؤتمر، يركز على الفهم العميق للتحديات والفرص الرئيسية التي تواجه العالم في هذه المجالات.

يذكر أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن  جلسات تفاعلية وورش عمل وأحداثا جانبية بمشـاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين بمجال الصحة والسكان والتنمية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الزيادة السكانية المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 العاصمة الإدارية الجديدة
ads