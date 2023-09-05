السيسي يشاهد فيلما تسجيليًا عن آراء المواطنين في الزيادة السكانية

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن تعليقات المواطنين على الزيادة السكانية، وذلك بحسبما عرضت فضائية "إكسترا نيوز" في مقطع فيديو لها.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، والتقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع ضيوف المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية بعنوان "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة" ويعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى 8 سبتمبر الجاري.

ويجتمع خبراء الصحة والسكان من جميع أنحاء العالم في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية (PHDC23) الذي تستضيفه مصر في الفترة من ٥ إلى ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالسكان والصحة والتنمية.

ويركز المؤتمر، يركز على الفهم العميق للتحديات والفرص الرئيسية التي تواجه العالم في هذه المجالات.

يذكر أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن جلسات تفاعلية وورش عمل وأحداثا جانبية بمشـاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين بمجال الصحة والسكان والتنمية.