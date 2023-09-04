انطلاق معسكر المنتخب الأوليمبي بالعين السخنة استعدادا للتجربة الروسية

انطلق اليوم معسكر المنتخب الأوليمبي لكرة القدم اليوم، بالعين السخنة تحت قيادة البرازيلى روجيريو ميكالى المدير الفني استعدادا للتجربة الروسية فى إطار برنامج الإعداد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.. ويستمر معسكر المنتخب حتى يوم 11 سبتمبر الجاري ويتخلله مباراتين وديتين.. يلتقي فى الودية الأولى منتخب روسيا للمحليين يوم 7 سبتمبر، وفى الودية الثانية يواجه منتخب روسيا الأوليمبي يوم 11 من نفس الشهر فى ختام المعسكر.

تجمع المنتخب صباح اليوم فى مركز المنتخبات الوطنية " مشروع الهدف " بمدينة أكتوبر، ثم غادر إلى العين السخنة، وعقب الوصول أدى الفريق مرانه الأول فى السادسة والنصف مساء بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء مصطفي أشرف مصطفي المحترف فى بوروسيا مونشنجلادباخ الألمانى الذى تأخر لظروف الطيران.

وضمت قائمة المنتخب فى تدريب اليوم كلا من:

-حراسة المرمى: حمزة علاء - علي محمد سيحا - محمد أحمد السيد - باشا محمد باشا.

- الدفاع: حاتم سكر - محمد طارق - أحمد سيد عبد النبي - أحمد عيد - محمد سمير - خالد عوض - محمد حمدي - محمد مغربي - عمر فايد.

- خط الوسط: محمود صابر - أحمد نبيل كوكا - رأفت خليل - محمود جهاد - علي زعزع - مصطفى ميسي - أحمد فوزي - عربي بدر - محمد شحاتة - أحمد نادر حواش - أحمد عاطف قطة.

الهجوم: عبد الرحمن أجويرو - بلال مظهر.

ويضم الجهاز المعاون للمنتخب مع ميكالى كلا من : تياجو المدرب العام، وائل رياض المدرب، سيد السويركي مدرب الحراس، محمود حرب المدير الإداري، ليوناردو مدرب الأحمال، وجواو بيدرو محلل الاداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وعمرو سلمان الإداري وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي، وخالد سرحان المترجم، ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي، ود.قاسم قدري أخصائي التأهيل، ومحمد أحمد ود.أحمد شوقي للتدليك، وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.

IMG_9581

IMG_9580

IMG_9577

IMG_9579

IMG_9576

IMG_9575

IMG_9574