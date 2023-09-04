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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصحة: اتخذنا الكثير من الخطوات لتحسين الخصائص السكانية والإنجابية المصرية

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار
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قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك الكثير من الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا لتحسين الخصائص السكانية والإنجابية.

 وأكد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " إكسترا اليوم" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن آخر مسح أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يقول إن هناك انخفاضًا في معدلات المواليد، وهذا يشير إلى الاستجابة النسبية للتحركات المكثفة التي قامت بها الدولة المصرية في هذا الأمر.

وأضاف في حديثه، أن غدًا سوف تنطلق أولى فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية برعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهذا المؤتمر هدفه الأساسي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان التي تتعامل مع هذا الملف من منظور حق السكان في الصحة والتنمية والربط ما بين الزيادة السكانية وتأثير ذلك على أهدف التنمية المستدامة وعلى الحياة الكريمة التي تستهدفها الدولة المصرية لمواطنيها.

الإستراتيجية الوطنية التعداد السكاني التنمية المستدامة الجهاز المركزي الجهاز المركزي للتعبئة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الخصائص السكانية الدكتور حسام عبدالغفار
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