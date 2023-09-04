نادي زد يطلب استعارة محمود صابر من بيراميدز

يسعى نادي زد الصاعد حديثا للدوري المصري لكرة القدم لتعزيز صفوفه بضم محمود صابر، لاعب وسط بيراميدز، في الموسم المقبل.

وفقا لتقارير صحفية، تقدم نادي زد بعرض رسمي لإدارة بيراميدز من أجل الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ولا تزال المفاوضات مستمرة بين الناديين من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف.

ويبلغ محمود صابر لاعب الوسط من العمر 22 عاما، وبدأ مشواره الكروي في نادي النجوم، قبل أن ينتقل إلى بيراميدز في عام 2020.

وشارك صابر مع بيراميدز في 55 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة.

كما تألق صابر مع منتخب مصر الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب عام 2023، وساهم في تأهل الفراعنة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.