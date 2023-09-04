"تيك توك" يزيل فيديوهات الترويج لسرقة المتاجر

ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" فيديوهات تشرح كيفية "السرقة" من المتاجر"، والذي لاقى رد فعل عنيف من منصة تيك توك فقامت بإزلة هذا المحتوى لما فيه من خطورة بالغة، بسبب الترويج لهذا الفعل السيئ.

وذكر خبير التكنولوجيا ويل جويات أنه "من الصعب جدا الإشراف على الحجم الهائل للمشاركات التي تم تحميلها على هذه المنصات، إذا أضيفت كلمة "الاقتراض" للكلمات الممنوعة من النشر فسيحل محلها شيء آخر، يجب أن تكون هناك طريقة أسهل تمكن الشرطة السيطرة على الشبكات الاجتماعية".

وحذفت منصة التواصل الاجتماعي تيك توك المقاطع التي أبلغ عنها، وقال: "لا نسمح بالمحتوى الذي يروج للنشاط الإجرامي".

يذكر أنه في الفترة الأخيرة حدثت العديد من السرقات في الدول والتي استهدفت محال علامات تجارية شهيرة للغاية، فعلى سبيل المثال انتشرت في بريطانيا مطالب على وسائل التواصل الاجتماعي، تشجع على الفوضى واقتحام المحلات التجارية في شارع أوكسفورد، وهو ما رفع مستوى القلق لدى التجار والسلطات البريطانية.