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الإثنين 04 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تواصل ضبط جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:ضبط قضية.
 جرائم تهريب النقد: ضبط 4 قضايا.
 مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.
 تنفيذ الأحكام: تنفيذ  (222) حكم قضائى متنوع.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2359) مخالفة مرورية متنوعة.  
مجال الأمن العام: ضبط (36) قضية.
 مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (2) قضية.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 

الداخلية خلال 24 ساعة رائم الهجرة غير الشرعية تزوير المستندات
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