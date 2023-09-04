الداخلية تواصل ضبط جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:ضبط قضية.

جرائم تهريب النقد: ضبط 4 قضايا.

مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.

تنفيذ الأحكام: تنفيذ (222) حكم قضائى متنوع.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2359) مخالفة مرورية متنوعة.

مجال الأمن العام: ضبط (36) قضية.

مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (2) قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

