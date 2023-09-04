مصدر تركي: أردوغان يعتزم مناقشة صفقة الحبوب بموجب شروط الأمم المتحدة الجديدة مع بوتين

الإثنين 04/سبتمبر/2023 - 12:33 م

قال مصدر سياسي في أنقرة، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعتزم مناقشة مدى جدوى صفقة الحبوب بموجب شروط الأمم المتحدة الجديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف المصدر -في تصريحات لوكالة أنباء تاس الروسية "بالتأكيد، ستركز المحادثات المقبلة في سوتشي في الغالب على مدى جدوى اتفاق الحبوب السابق، وسيدرس الزعيمان بدقة المقترحات الجديدة التي صاغتها الأمم المتحدة بمشاركة تركيا".

وكان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أعلن في وقت سابق أن الأمين العام للأمم المتحدة بعث برسالة إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يعرض مقترحات بشأن تمديد اتفاق الحبوب، ووفقا للمصدر فإنه ربما يناقش بوتين وأردوغان إمدادات الغاز الطبيعي الروسي.

وقال المصدر "بعيدا عن صفقة الحبوب التي ستكون أولوية في اجتماع أردوغان-بوتين، قد تتم مناقشة إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، وهذه القضية لا تقل أهمية عن مسألة الحبوب، فهي تتعلق بإنشاء مركز للغاز الطبيعي على الأراضي التركية".

