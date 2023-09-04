سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات، كما تم ضبط لص لسرقته البطاريات وفتاة لقيامها بسرقة ذهب من داخل شقة بالجمالية.

تعود البداية عندما تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة مبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأنهم وراء إرتكاب 3 وقائع سرقة سيارات ، تم إعادتهم لمالكيها عقب مساومتهم ودفع مبلغ مالى ، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة .



كما تم ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) وبحوزته (بطارية سيارة مفاتيح ربط – إستبن) وبمواجهته , اعترف بسرقتها من داخل سيارة بأسلوب "الفك" حال توقفها ، وقيامه بمزاولة نشاطاً تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "الفك" وإرتكاب (7) وقائع سرقة ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" وبإستدعاء المجنى عليهـــم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة .



ونجحت اجهزة الامن فى ضبط (إحدى السيدات) بدائرة قسم شرطة الجمالية وبحوزتها مشغولات ذهبية عبارة عن (٢ سلسلة - دلاية - إنسيال - خاتم - مصحف ذهب - ساعة يد) ، وإعترفت بسرقتهم من مسكن (إحدى السيدات، مقيمة بالجيزة) بأسلوب المغافلة حال قيامها بتنظيف الشقة محل سكنها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.