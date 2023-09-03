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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات مكثفة للمرور على الأسواق ومتابعة معارض أهلًا مدارس بنبروه

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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شن الدكتور عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة نبروه فى محافظة الدقهلية برئاسة حملة للمرور على الأسواق والمحلات ومعارض أهلا مدارس.

ورافق نائب رئيس مركز ومدينة نبروه في حملته زينب الاتربي سكرتير الوحدة المحلية بنشا و إيمان الشناوي مسئول التموين و سيد عبد الغني رئيس قسم النظافة والبيئة و سرور العربي مسئول الإيرادات بالوحدة المحلية.
وتأتى تلك الإجراءات في إطار تعليمات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة للأسواق و توجيهات المهندس محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه بمتابعة الأسواق على مدار الساعة.

وقال نائب رئيس مركز ومدينة نبروه إنه قام بالمرور على سوق نشا الأسبوعي ومحلات بيع وعرض السلع والمنتجات الغذائية والمنزلية ،كما قام بالمرور على معارض أهلا مدارس بنطاق الوحدة المحلية التي توفر الادوات المدرسية بأسعار مخفضة.


وأكد سعد أن هذه الحملات تهدف إلى التأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة بأسعار معقولة والتأكد من توافر الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة.

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الأدوات المدرسية الدقهلية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية محافظة الدقهلية معارض أهلا مدارس
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