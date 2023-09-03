الرئيس الأوكراني يقيل وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف

أفاد موقع "روسيا اليوم" في نبأ عاجل له، بان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أقال وزير الدفاع، أوليكسي ريزنيكوف.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي اليوميإن وزارة الدفاع تحتاج إلى أساليب جديدة في التعامل مع الجيش والمجتمع.

وتابع: "لقد مر أوليكسي ريزنيكوف بأكثر من 550 يومًا من الحرب الشاملة". "أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى أساليب جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع كل من الجيش والمجتمع ككل".

وأشار إلى أنه سوف يقترح تعيين رستم أوميروف وزيرًا للدفاع في أوكرانيا خلفًا لريزنيكوف.

وتعرض الهجوم الأوكراني المضاد لانتقادات حادة، خاصة من دول غربية ساهمت في تسليح كييف، في ظل بطء الهجوم، وعدم تحقيق أي انتصار بارز على القوات الروسية التي تحتل مساحات واسعة من أوكرانيا.