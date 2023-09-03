وكيل شباب الدقهلية تكرم فريق الفنون الشعبية

كرمت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأحد فريق الفنون الشعبية بمركز الفنون بالإدارة العامة للشباب بالإدارة العامة للشباب، بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

جاء هذا التكريم تقديراً لمشاركتهم الفعالة فى العرض النهائي، المشترك لفرقة الفنون الشعبية بالدقهلية وبورسعيد ودولة كوريا الجنوبية، احتفالاً باليوم المصري الكوري، فى إطار تبادل الوفود الشبابية مع وزارة الشباب والرياضة، والذي أقيم بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

ومن جانبها أشادت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة بفريق الفنون الشعبية بمركز الفنون بالإدارة العامة للشباب، بشهادة جميع الحاضرين، بالعروض الفنية الاستعراضية ضمن الاحتفالية كما قدمت الشكر والتقدير لأعضاء فريق الفنون الشعبية بقيادة الدكتور أيمن أيمن على والمدرب أحمد القاضي، بالإضافة إلى هيئة الإشراف المرافقة للفريق برئاسة طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، و صلاح أحمد علي بالإدارة العامة للشباب.

قدمت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال التكريم، هدايا لفرقة الفنون الشعبية تقديراً لهم وهى عبارة عن تى شيرت لكل عضو من أعضاء الفرقة، كما تمنت لهم التوفيق والسداد في التجهيز لمهرجان إبداع مراكز الشباب فى الموسم الرابع.

يأتى هذا التكريم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

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