انضمام اللاعب أدهم محمد علي ابن الدقهلية لمعسكر منتخب مصر للشباب للملاكمة

اعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية فى بيان لها اليوم الأحد عن انضمام اللاعب أدهم محمد علي إلى صفوف معسكر منتخب مصر للشباب للملاكمة، بالمركز الأوليمبي بالمعادي لتدريب المنتخبات، وهو أحد اللاعبين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة الدقهلية، وذلك خلال الفترة من 1 حتي 7 سبتمبر الجاري.

وتتقدم أسرة الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، بخالص التهاني والتبريكات للاعب ادهم محمد علي لانضمامه في صفوف معسكر منتخب مصر للشباب للملاكمة، وللمدير الفنى الكابتن محمد عبد الحميد وللدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، ومدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، والدكتور محمد حمدي مدير عام الموهبة والبطل الأوليمبي بوزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبها أشادت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بالنتائج التي حققها المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، خلال الفترة الأخيرة وخاصة النتائج التي حققها مركز الملاكمة وألعاب القوى، والجودو وأخيراً مركز المصارعة خلال المشاركة في البطولات على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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