الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة أمام أرسنال

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة أرسنال، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف أرسنال المباراة على ملعب الإمارات، في تمام الخامسة السادسة والنصف مساء، واعتمد تين هاج على ماركوس راشفورد لقيادة الهجوم إلى جانب مارسيال وأنتوني.

ويبدأ مانشستر يونايتد المباراة أمام أرسنال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - ليساندرو مارتينيز - ليندولف - ديوجو دالوت.

خط الوسط: إركسين - كاسيميرو - برونو فرنانديز.

خط الهجوم: مارسيال - ماركوس راشفورد - أنتوني.

ويحتل أرسنال المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.