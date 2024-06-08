الليلة.. بدء فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

تنطلق اليوم السبت على مسرح السامر بالعجوزة في السابعة مساء، اليوم السبت فعاليات الدورة السادسة والأربعين من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، التي تبدأ في الفترة من 8 إلى 29 يونيو الحالي بمسرحي السامر بالعجوزة وقصر ثقافة روض الفرج.

ويشهد افتتاح المهرجان تقديم العرض المسرحي "جميلة" لفرقة بورسعيد، تأليف طارق علي، وإخراج أحمد يسري.

ويشارك في المهرجان 26 عرضا مسرحيا تقدم بالمجان للجمهور، وتم اختيارها من قِبل لجان التحكيم بالأقاليم الثقافية الستة، وهي إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

لجنة التحكيم

وتتكون لجنة تحكيم المهرجان من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسي.

العروض المسرحية المشاركة بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم تم اختيارها من بين 116 عرضا مسرحيا، وحرصت إدارة المسرح بهيئة قصور الثقافة على اختيار أفضل العروض من الناحية الفنية والتي حازت أعلى درجات تقييم من قِبل لجان التحكيم، لتقديم خدمة ثقافية مميزة للجمهور.