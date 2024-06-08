هام للنساء ومرضى السكر.. علامات النوبة القلبية الصامتة في الحر

تشهد أغلب دول العالم موجات طقس حارة، يمكن أن تؤدى إلى حدوث أعراض مثل التعرق والدوخة والضعف وصولا لنوبة قلبية صامته وسط موجة الحر الشديدة.

ووفقا لما ذكره موقع Hindustan Times، يمكن أن يتعرض القلب لضغط كبير أثناء موجات الحر الشديدة، لأنه يعمل بجهد أكبر لتنظيم درجة حرارة الجسم، مشيرا إلى أن الترطيب المناسب وتناول نظام غذائي جيد والحفاظ على برودة أجسامنا هو الأفضل للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، علما بأن إلى أن نصف النوبات القلبية تكون صامتة بطبيعتها، فقد يتم تجاهل علاماتها مما قد يزيد من خطر الوفاة.

تتعرض النساء ومرضى السكر لأعراض الإصابة بالنوبات القلبية الصامتة، احتشاء عضلة القلب الصامت هو الذي تظهر فيه الأعراض البسيطة مثل ألم الصدر وضيق التنفس.

وفقا لجامعة هارفارد، فإن ما يقارب 45% من النوبات القلبية تكون صامتة، مما يعني أن الأشخاص الذين يصابون لا يهتمون بالأعراض حيث تصل إلى توتر العضلات في الصدر أو الجزء العلوي من الظهر والتعب الشديد.

تأثير الحرارة الشديدة على عمل القلب

يستعد جسم الإنسان للعمل على النحو الأمثل بين درجات حرارة محددة في المناطق المحيطة، في درجات الحرارة القصوى، ستكون هناك تغييرات في عملية التمثيل الغذائي، والتي ستترجم إلى خلل في أداء أعضاء الجسم المختلفة، حيث إن درجات الحرارة القصوى لها آثار مدمرة على عمل القلب.

وقال الموقع، إنه خلال موجات الحر الشديدة، سيكون هناك زيادة في التعرق وفقدان السوائل مما يؤدي إلى الجفاف، يجب على القلب أن يعمل بجهد إضافي للحفاظ على الدورة الدموية الكافية، وهذا يمكن أن يزيد الضغط على القلب ويمكن أن يؤدي إلى قصور القلب، يمكن أن يكون هناك شعور بالتعب والجفاف لدى المرضى الذين يتناولون بعض الأدوية مثل مدرات البول في الصيف، خاصة في أولئك الذين يعانون بالفعل من حالات كامنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

أسباب الأزمة القلبية الصامتة في الصيف.

يقول الدكتور ساشي سريفاستاف، استشاري أمراض القلب التداخلية، بالهند، إن الأشخاص الذين يعانون من أعراض قلبية سابقة يجب عليهم تخفيف من ممارسة الرياضة في الصيف وأن يهتموا بتناول كميات كافية من السوائل، وتجنب الخروج الا عند

الضرورة .

الوقاية من مشاكل القلب

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب يجب عليهم التخفيف من بذل مجهود أكبر خلال أوقات الصيف والحرارة الشديدة ، الابتعاد عن الحرارة الشديدة واتخاذ الاحتياطات اللازمة .

وأكد، إنه من المهم الانتباه إلى العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى أنك تعاني من نوبة قلبية صامتة في الطقس الحار، موضحا ، إنه بينما يربط معظم الناس النوبات القلبية بألم مفاجئ في الصدر وضيق في التنفس، فإن النوبات القلبية الصامتة يمكن أن تحدث دون أي أعراض واضحة، مما يجعلها خطيرة بشكل خاص، خاصة في درجات الحرارة القصوى"، نوبة قلبية في الصيف.

العلامات التحذيرية للنوبة القلبية الصامتة

التعرق الشديد

أحد العلامات التحذيرية الرئيسية للنوبة القلبية الصامتة في الطقس الحار هو التعرق الزائد، عندما يكون جسمك تحت الضغط، كما هو الحال أثناء نوبة قلبية، قد يحاول أن يبرد عن طريق التعرق بغزارة، إذا وجدت نفسك تتعرق أكثر من المعتاد، خاصة مع أعراض أخرى، فقد يكون ذلك علامة على أن قلبك في حالة من الضيق.

التعب المستمر

إذا كنت تشعر بالتعب أو الضعف بشكل غير طبيعي ، خاصة أثناء ممارسة الرياضة أو عند التعرض للطقس الحار، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة داخلية في القلب، انتبه إلى إشارات جسمك واطلب الرعاية الطبية إذا كنت تعاني من التعب المستمر.

ضيق في التنفس..

إذا كنت تجد صعوبة في التقاط أنفاسك، حتى أثناء الراحة أو ممارسة نشاط خفيف، فقد يكون ذلك علامة على نوبة قلبية صامتة .

الدوخة..

من أعراض النوبة القلبية الصامتة في الطقس الحار الغثيان والدوار وعدم الراحة في الصدر، في حين أن هذه الأعراض لا تقتصر على مشاكل القلب .