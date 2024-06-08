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السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انقلاب مقطورة رخام على طريق الأوتوستراد بحلوان

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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انقلبت سيارة مطقورة محملة بالرخام، بطريق الأوتوستراد بالقرب من مدينة حلوان، مما أدي لظهور كثافات مرورية.

انقلاب مقطورة محملة بالرخام بطريق الأوتوستراد بحلوان

وردت إشارة من النجدة لغرفة عمليات المرور بالقاهرة، مفادها وقوع حادث مروري بطريق الأوتوستراد، بجنوب القاهرة.

وبالإنتقال والفحص تبين انقلاب سيارة مقطورة محملة بالرخام، وظهور كثافات مرورية بسبب الحادث.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة آخري.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
 

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