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السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رجال أعمال إسكندرية تبحث مع سفير أستراليا الفرص الاستثمارية في مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة  محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور أكسل وابنهورست سفير استراليا بالقاهرة، ورولا القماش، مسؤول الشؤون الخارجية، وذلك بحضور عدد من أعضاء من الجمعية، لبحث فرص الاستثمار في عدة مجالاتٍ .
وقال  أكسل وابنهوريست، السفير الاسترالي، إن الفرصة أصبحت مُتاحة للاستثمار في مصر، وهذا ما دفع دولته لتولي اهتماماً كبيراً بإقامة العديد من المشروعات في مصر.
لفَّت وابنهوريست، إلى اعتبار مصر دولة واعدة بما لديها من صحراء تتوافر فيها طاقة الرياح، والطاقة المتجددة،  حيث  تتباحث استراليا  مع مصر في  مجالاتِ الطاقة خاصة بعدما أوّلت الدولة اهتمامًا بمشروع الضبعة.

و قال  محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية،  إن  الحكومة المصرية أعلنت  استعدادها لاستقبال الاستثمارات الأجنبية بعدما أتاحت مزايا جديدة، لتتحول بذلك إلى دولة جاذبة للاستثمار.

وأوضح هنو، دور الجمعية في خدمة ودعم المجتمع وقطاع الأعمال في الإسكندرية، وذلك بإجراء الأبحاث الاستقصائية، إلى جانب التواصل الدائم مع الجهات المَعنية والاهتمام بالعلاقات الثُنائية الداعمة لبيئة الأعمال.
وفي اليوم التالي، أجرى الطرفين زيارة إلى مركز VTEC التابع للجمعية وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين . 

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