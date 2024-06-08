أذربيجان: قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ضرورة

أكد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، توافق بلاده مع مصر في جميع القضايا الدولية، مشددًا على أنه من الضروري قيام دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مع توقف الحرب في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة "إكسترا نيوز": "قدمت للرئيس السيسي معلومات فيما يتعلق بالتطبيع مع أرمينيا".

وتابع: "أخبرت الرئيس السيسي أن الحدود بين أذربيجان وأرمينيا شهدت استقرارا خلال الفترة الماضية".

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

واستقبل الرئيس السيسي، علييف، اليوم، وأجريت للضيف مراسم استقبال رسمية، وعزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لمصر وأذربيجان، كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

وعقدت قمة مصرية أذربيجانية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلهام علييف، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يحقق نقلة نوعية في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين، وتوطيد أطر التعاون الثنائي وأواصر الحوار السياسي بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، فضلًا عن الدفع قدمًا بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية ذات الاهتمام المشترك، والبناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية.

كما شهدت المباحثات التأكيد على أهمية تنشيط التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن التطرق إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز.