السيسي: نتطلع لعقد اللجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية وتنظيم منتدى رجال الأعمال

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: اتفقنا خلال مباحثاتنا اليوم على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية بين البلدين، وكذا تطلعنا لعقد اجتماعات الدورة السادسة لـ"اللجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية، للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى فى أقرب وقت، فضلاً عن تنظيم "منتدى رجال الأعمال المصرى الأذربيجانى، بما يسهم فى دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ونظيره الأذربيجي بقصر الاتحادية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلهام علييف رئيس أذربيجان بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، حيث أجريت للضيف مراسم استقبال رسمية، وعزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لمصر وأذربيجان، كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

وعقدت قمة مصرية أذرية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلهام علييف تناولت تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يحقق نقلة نوعية في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين، وتوطيد أطر التعاون الثنائي وأواصر الحوار السياسي بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، فضلاً عن الدفع قدماً بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والاقتصادية والتجارية والثقافية ذات الاهتمام المشترك والبناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية.

كما شهدت المباحثات التأكيد على أهمية تنشيط التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن التطرق إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز.

