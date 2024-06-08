الدفاع الروسية: قوات كييف تتكبد خسائر بأكثر من 1600 عسكري وعشرات الطائرات المسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت أكثر من 1600 عسكري أوكراني في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الدفاع ـ في بيان نقلته اليوم وكالة أنباء (سبوتنك) حول سير العملية العسكرية الخاصة خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ "وحدات من تجمع قوات الشمال تواصل تقدمها في أعماق دفاعات العدو، وتم صد ست هجمات في بلدتي جرانوف وكونستانتينوفكا الواقعتين في مقاطعة خاركوف، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية 180 عسكريا".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية "إن وحدات من مجموعة قوات الغرب احتلت مواقع أكثر فائدة، وفقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 495 عسكريا، وأن وحدات مجموعة قوات الجنوب حسنت الوضع على طول خط المواجهة، وخسر العدو أكثر من 400 جندي".

وتابعت " إن مجموعة قوات المركز صدت 5 هجمات أوكرانية مضادة وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 340 عسكريا".