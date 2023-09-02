بقيادة رونالدو.. النصر يسحق الحزم بخماسية في الدوري السعودي

اكتسح فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مضيفه الحزم بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله بريدة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وقص عبدالرحمن غريب لاعب العالمي، شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 33 من صناعة رونالدو، ثم أضاف عبدالله الخيبري 45+8.

وسجل محمد باداموسي هدف الحزم الوحيد في الدقيقة 47، قبل أن يحرز البرتغالي أوتافيو دا سيلفا ثالث أهداف النصر في الدقيقة 57 من صناعة صاروخ ماديرا أيضًا.

وهز رونالدو شباك الحزم في الدقيقة 68، قبل أن يختتم السنغالي ساديو ماني الخماسية في الدقيقة 78 من زمن اللقاء.

ورفع النصر بهذا الفوز، رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، فيما ظل الحزم متذيلًا للترتيب وفي رصيده نقطتين.