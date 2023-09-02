اتحاد التأمين يعلن تسليم جوائز مسابقة عزة عارفين للبحوث

أعلن الاتحاد المصري للتأمين، أنه سيقوم بتسليم جوائز مسابقة "عزة عارفين للبحوث" على هامش فعاليات ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين في نسخته الخامسة لعام 2023 ، في 17 سبتمبر الجاري تحت عنوان:"صناعة التأمين:المضي قدما نحو تخطي العقبات "تحت رعاية الجمعية المصرية للتامين التعاوني، حيثُ شارك في مسابقة هذا العام عدد (17) متسابقاً وجاءت النتيجة كما يلي:

حصل على المركز الأول محمد جابر– GIG مصر-عن بحثه المقدم بعنوان "شركة التأمين المستقبلية الناجحة، فيما حصل على المركز الثاني نهى محمد –بالهيئة العامة للرقابة المالية عن بحثها المقدم بعنوان ، أثر ارتفاع تكلفة المعيشة على فعالية أطراف صناعة التأمين وأثره على تحقيق الشمول التأميني.

وحصل على المركز الثالث البحث المشترك المقدم محمد أشرف و الدكتور محمد عبد الفضيل و الدكتورة آرتي ويصا- بشركة بوبا للتأمين وعنوان البحث : "التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية: الوضع الحالي والطريق نحو المستقبل"

ويُمنح الفائزون شهادات تقديرية بالإضافة الى جوائز مالية وفقا لما يلي:

المركز الأول: 2500 دولار أمريكي

المركز الثاني: 2000 دولار أمريكي

المركز الثالث: 1500 دولار أمريكي

عزة عارفين

وسوف يتم تسليم الجوائز للفائزين في الحفل الختامي للملتقى وستمنح اللجنة المنظمة الفائزين تسجيلاً وإقامة خلال الأيام الرسمية للملتقى.

ويعمل الاتحاد المصري التامين على نشر بعض البحوث الفائزة بمجلة استدامة النص سنوية التي يصدرها الاتحاد المصري للتامين

جدير بالذكر أن مسابقة "عزة عارفين للبحوث " هي من أبرز المسابقات العلمية التي تُجرى بصناعة التأمين في الشرق الأوسط وأفريقيا وهي تعقد للعام الخامس على التوالي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسابقة أطلق عليها اسم “عزة عارفين " المدير التنفيذي بالاتحاد المصري للتأمين وخبيرة التأمين، تكريما لذكراها ولما تركته من بصمة وإنجازات مشرفة في مجال صناعة التأمين طوال مسيرتها العملية التي تزيد عن أربعين عاماً، كما أنها كانت صاحبة فكرة إقامة مسابقة علمية ضمن فعاليات الملتقى، وأشرفت بكفاءة واقتدار على تنظيم تلك المسابقة في نسختها الأولى والثانية.