دعاء زهران: ترحيب الأمم المتحدة بإسهامات منتدى شباب العالم يؤكد الريادة المصرية

قالت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ تؤكد الريادة المصرية، وترسخ التفوق المصري بفضل الخطط الاستراتيجية للقيادة السياسية الواعية.

وأضافت زهران، خلال تصريحات صحفية، أن هذا القرار أكد على نجاح فكرة القيادة السياسية المصرية فى تنظيم مؤتمر شبابي عالمي للاتسماع ولتبادل الأفكار والرؤي والمقتراحات، ثم بعد ذلك تتحول إلي منصة شبابية عالمية، تعتمد عليها جيمع المنظمات والمؤسسات العالمية.

وأوضحت أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان لديه رؤية وإصرار علي استمرارية ودورية عقد المنتدى لحرصه علي الاستماع إلى الشباب، وأفكارهم ورؤيتهم للمستقبل وكذلك الرد علي كل تسأولاتهم بشأن خطط الدوله للتنميه علي كافة المجالات.

وأكدت أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم كان مؤمن بملف تميكن الشباب في المناصب القيادية فى الدولة، لأنه حريص على أن بناء الجمهورية الجديدة سيكون بيد الشباب الواعي المدرك بضرورة بناء الوطن وبملف التنمية.