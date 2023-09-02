الدوري الألماني.. هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ

أعلن توماس توخيل المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة بروسيا مونشنجلادباخ، مساء اليوم السبت، ببطولة الدوري الألماني.

يقام اللقاء على ملعب مونشنجلادباخ "بروسيا بارك"، في إطار منافسات الجولة الرابعة من البوندسليجا.

يبدأ بايرن ميونخ المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أولريتش.

خط الدفاع: نصير مزراوي - أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: جوريتسكا - جوشوا كيميش - ليروي ساني - توماس مولر - كينجسلي كومان.

خط الهجوم: هاري كين.

يحتل بايرن ميونخ المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 6 نقاط فيما يأتي بروسيا مونشنغلادباخ في المركز الرابع عشر برصيد نقطة وحيدة.