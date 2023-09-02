يحيى السيد: منافسات لكرة اليد النسائية في بطولة الجمهورية للشركات

أقام الاتحاد الرياضي للشركات برئاسة المهندس حسن كامل، اليوم السبت، تصفيات منافسات بطولة كرة اليد النسائية للمرة الأولى في تاريخ بطولة الجمهورية للشركات التي انطلقت نسختها رقم 56 أمس، بالمدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وأكد يحيي السيد سكرتير عام منطقة القاهرة للاتحاد الرياضي للشركات ، أن دخول كرة اليد النسائية خريطة منافسات بطولة الجمهورية لدوري الشركات للمرة الأولي بمشاركة 4 فرق تابعة من العاملين وأبناء العاملين بالشركات.

وأضاف يحيى السيد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد الرياضي للشركات ، اليوم السبت، على هامش انطلاق بطولة الجمهورية للشركات بالقطاعين الحكومي والخاص، أن انضمام منافسات كرة اليد للسيدات، ضمن البطولة، سوف تكون بداية لسلسلة من المنافسات النسائية في الألعاب الجماعية الأخرى مثل، كرة تنس الطاولة، والكرة الطائرة، وكرة القدم النسائية، وذلك ضمن خطة الاتحاد لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية للسيدات في جميع أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر ان الاتحاد الرياضي للشركات هو احد الاتحادات الرياضية النوعية التابعة لوزارة الشباب والرياضة ، حيث تضم 13 اتحادًا نوعيا مثل الاتحاد المصري للرياضة الثقافية، واتحاد الرياضة للجميع ، واتحاد رياضة الشوارع.