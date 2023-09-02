الدوري الإنجليزي.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إيفرتون وشيفيلد

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، نتيجة مباراة إيفرتون ضد شيفيلد يونايتد، التي جمعت بينهما على ملعب برامول لين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

افتتح عبدالله دوكوري لاعب التوفيز، التهديف في الدقيقة 14، ثم أحرز كاميرون آرتشر هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 33، قبل أن يحرز جوردان بيكفورد حارس مرمى الضيوف هدفًا في مرماه بالخطأ في الدقيقة 45+3، وسجل ارناوت دانجوما هدف التعادل لإيفرتون في الدقيقة 55 من زمن اللقاء.

وأنقذ بيكفورد فريقه في الوقت بدل من الضائع من الهزيمة، عندما تصدى لكرة رأسية من لاعب شيفيلد، قبل أن تصطدم بالعارضة، وأمسك الكرة مجددًا بعد محاولة أخرى من نفس اللاعب في الوقت ذاته.

وبهذه النتيجة، جمع إيفرتون أول نقطة له في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد، ليحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير، فيما احتل شيفيلد يونايتد المركز السادس عشر بنقطة وحيدة أيضًا.