ضبط مصنع بدون ترخيص لتعبئة المواد اللاصقة بالإسكندرية

شدد المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، على الأجهزة الرقابية بالمديرية بضرورة تشديد الرقابة على المصانع حماية للمواطنين من الغش التجاري.

وشنت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارة شرق التموينية برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة حملة تموينية، التي أسفرت عن ضبط مصنع يقوم بتعبئة المواد اللاصقة للمواسير داخل عبوات مدون عليها منشأ بلد أجنبي باللغة الإنجليزية.

وتمكنت الحملة من تحرير عدد 5 محاضر إقامة أوكازيون دون تصريح من الجهات المختصة، منها محضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير محضري عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضري عدم حمل شهادات صحية.

وأسفرت الحملة بالتحفظ على عدد 25 كرتونة بداخل كل كرتونة عدد 12 عبوة تزن العبوة الواحدة واحد كيلو لاصقة للمواسير بإجمالي 300 عبوة، وعدد 120 كرتونة بداخل كل كرتونة عدد 24 عبوة تزن العبوة ربع كيلو لاصقه للمواسير بإجمالي 2880 عبوة، وعدد 80 كرتونة بداخل كل كرتونة عدد 24 عبوة تزن العبوة ثمن كيلو لاصق للمواسير، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.