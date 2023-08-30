غدا.. اتحاد الكرة يجتمع لحسم مدربي منتخبات الناشئين والشباب

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعا مساء غدا الخميس، وذلك من أجل استكمال ملف تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين مواليد 2005 و2007 و2009.

كان قد عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا بالإسكندرية مساء يوم الاثنين الماضي وناقش ملف الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين، إلا أنه لم يعلن أي قرارات في هذا الملف، وسيتم حسم الاجهزة الفنية في جلسة غدا الخميس.

وتتجه نية اتحاد الكرة إلى اسناد مهمة منتخبات الشباب إلى أجهزة فنية ذو خبرة عالية لأنها هي التي ستشارك في البطولات القارية المرحلة المقبلة.