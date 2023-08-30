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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

14 لاعبا ولاعبة في قائمة منتخب الجودو بالبطولة الأفريقية

المنتخب الوطني الأول
المنتخب الوطني الأول للجودو
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يستعد المنتخب الوطني للجودو للمشاركة في منافسات بطولة أفريقيا للكبار، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 7 وحتى 9 سبتمبر المقبل في مدينة كازابلانكا المغربية.

وأعلن اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي عن قائمة المنتخب المقرر مشاركتها في البطولة وضمت كلا من:

عادل حمادة ويسري سامي – وزن 60 كجم
أحمد عبد الرحمن ومحمد عبد الموجود – وزن 66 كجم
عبد الرحمن محمد وعبد الرحمن عبد الغني – وزن 81 كجم
علي حازم وعمر الرملي – وزن 90 كجم
أحمد فياض – وزن +100 كجم
نورا سالم – وزن 48 كجم
حنين الطيب – وزن 57 كجم
فاطمة غانم – وزن 63 كجم
آية جاب الله – وزن 78 كجم
فرح شرف – وزن +78 كجم

ويخوض المنتخب الوطني للجودو معسكرا قويا في إسبانيا حاليا استعدادا للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية بالمغرب.

يذكر أن مصر قد حصلت مؤخرا على كأس البطولة الأفريقية في مرحلتي الشباب والناشئين، بـ31 ميدالية متنوعة.

المنتخب الوطني جودو بطولة افريقيا كازابلانكا المغرب