محافظ قنا يطلق إشارة التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الزراعية والحكومية بقرية السمطا

أطلق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إشاره بدء التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الزراعية، و مجمع الخدمات الحكومية بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، وذلك ضمن سلسلة الافتتاحات التجريبية للمشروعات الخدمية التى يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، رافقه العميد حازم محمد ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف علي تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظة قنا، وسيد فؤاد أبوزيد عضو مجلس النواب، والمهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، والمهندس أشرف عبدالسلام وكيل وزارة الكهرباء، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، والدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطري.

واستهل محافظ قنا جولته بافتتاح مجمع الخدمات الزراعية بقرية السمطا تجريبا ، والذى يقع على مساحة ٣٣٠ م، وتم إنشائه طبقا للنموذج ٢ الذى أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ويتكون من طابقين ويشمل (وحدة بيطرية علي مساحة ١٨٠م، وجمعية زراعية علي مساحة ١٥٠م)، موجها مسئولى مديرية الزراعة بإستمرار تشغيل المجمع وتقديم الخدمات للجمهور.

كما تابع محافظ قنا جولته بإفتتاح مجمع الخدمات الحكومية تجريبيا، والمقام على مساحة ٤٠٠ م، ويتكون من ٣ طوابق، يشمل الطابق الأول (مركز تكنولوجى)، والطابق الثاني (مكتب سجل مدنى، مكتب شهر عقارى، مكتب بريد، مكتب تموين) بينما يضم الطابق الثالث (مجلس محلى ، وحدة محلية ، وحدة تضامن اجتماعى)، لافتا إلى أن هذا المجمع يعد أحد ٥ مجمعات خدمات تم إنشائها بمركز دشنا ضمن مبادرة حياة كريمة ومن المقرر ان تقدم خدماتها لأهالى القري المستهدفة وتوابعها.

ومن ثم سوف تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

وجدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ ١٦٨٣ مشروع بتكلفة ٤٠ مليار جنيه يجري تنفيذها في ٥ مراكز تضم ١٩ مجلس قروى و ٨٧ قرية رئيسية و ٧٢٢ نجع وعزبة ، و تم الإنتهاء من تنفيذ ٨٥٦ مشروع منه حتي الآن ، و يستفيد من تلك المشروعات حوالى ١.٥ مليون مواطن يقطنون الريف اى ما يعادل ٤٣% من تعداد سكان محافظة قنا.