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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس مجلس النواب الليبي يؤكد دعم الحقوق الفلسطينية في إقامة دولة مستقلة

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
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أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن الشعب الليبي يدعم الحقوق الفلسطينية الثابتة والراسخة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إضافة لحقه في عودة المهجرين إلى ديارهم، مشددًا على أن الموقف الرسمي والشعبي ينسجم مع تطلعات شعبنا الفلسطيني البطل. 
ووجه صالح - خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، اليوم الأربعاء - الدعوة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني لزيارة ليبيا ومجلس النواب، وذلك لتوطيد العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين.
ومن جهته أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عن شكره للموقف الرسمي لمجلس النواب الليبي عبر جلسته الطارئة التي عقدها الإثنين، مثمنًا دور رئيس مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه والشعب الليبي البطل الذي قاوم الاستعمار، مؤكدًا على أن الشعب الليبي لا يمكن أن يكون إلا في صف القضية الفلسطينية العادلة.
 

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