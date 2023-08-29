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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الدفاع اللبناني: نبذل جهدا كبيرا لمواجهة النزوح السوري الجديد

وزير الدفاع بحكومة
وزير الدفاع بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم
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قال وزير الدفاع الوطني بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، إن وحدات الجيش تقوم بجهد كبير لمواجهة ظاهرة النزوح السوري الجديد عبر الحدود البرية الى لبنان، وإن قوات الجيش تمكنت خلال الأسابيع الأخيرة من منع دخول المئات من السوريين إلى الأراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، في مكتبه وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين.

تناول الطرفان، خلال اللقاء، الأوضاع العامة في البلاد لا سيما موضوع النزوح السوري الجديد الى لبنان الحاصل منذ ثلاثة أسابيع عبر معابر غير شرعية، وأهمية التنبه لهذا الأمر ومراقبة الحدود والتنسيق بين المؤسسات المعنية من أمنية وإدارية لضبط هذا الموضوع، وأكدا أن لبنان لم يعد قادرًا على تحمل المزيد من النزوح السوري. 

حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم النزوح السوري