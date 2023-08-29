سائق يضبط عشيق زوجته عاريا أسفل السرير بـ15 مايو

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عامل وربة منزل، ملتبسين بالزنا، بعدما ضبطهما زوج الأخيرة يمارسون العلاقة المحرمة علي سرير الزوجية حال عودته من العمل بمدينة 15 مايو.

تبلغ لضباط قسم شرطة 15 مايو، من سائق مفاده ضبط عشيق زوجته عاريا أسفل السرير، حال عودته من العمل.

وبالانتقال لمحل البلاغ بمنطقة الإسكان الإجتماعي، تم ضبط الزوجة وتدعي "ياسمين"، 23 سنة، وعشيقها عامل، بدون ملابس ووجه الزوج لهما تهمة الزنا في محضر رسمي.

وقال الزوج خلال التحقيقات انه يعمل سائقا وشعر بالتعب أثناء العمل وذهب لشقته ليستريح ولكنه فوجئ بزوجته عارية داخل غرفة النوم ويظهر عليها علامات الريبة والقلق، كما تنامي إليه سمع أصوات أسفل السرير وبالنظر أسفله وجد شابا عاريا.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.