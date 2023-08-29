السيرة الهلالية وصناعة النسيج في احتفالات قصور الثقافة بالفيوم

ناقش فرع ثقافة الفيوم في ندوة تثقيفية عنصري "السيرة الهلالية"، و"النسيج اليدوي" المسجلان بقائمة اليونسكو للتراث غير المادي، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمرور 20 عامًا على توقيع مصر اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي مع اليونسكو.

أدارت الندوة سحر الجمال مسئول الثقافة العامة، وتحدثت خلالها د. هبه الشوشاني أستاذ النسيج اليدوي بكلية التربية النوعية، عن تاريخ صناعة النسيج وارتباطه الوثيق بمتطلبات الحياة المعيشية لدى القدماء المصريين.

وأشارت إلى تطور صناعته عبر العصور المختلفة بدءًا من العصر القبطي مرورا بالعصور الإسلامية، وحتى العصر الحديث.

وأضافت " هبه الشوشاني" أن محافظة الفيوم من أكثر المحافظات التي اشتهرت بصناعة النسيج الذي يمتاز بالألوان الزاهية والرسوم المتنوعة، مما جعله ينافس على المستوى العالمي، بالرغم من مواجهته لبعض المشكلات كالكساد السياحي بعد جائحة كورونا، والعائد المادي البسيط.

من جانبه ناقش الدكتور إبراهيم حنفي أستاذ التراث الشعبي بأكاديمية الفنون، بعض قصص السيرة الهلالية منها قصة أبو زيد الهلالي، وعزيزة ويونس، وغيرها لتوضيح الفرق بين التاريخ والسيرة الهلالية.

كما تناول قضية الثأر فى السيرة الهلالية، مشيرا لأهمية تلك الفعاليات التي تقام بهدف إحياء التراث حفاظا على السير الشعبية من الاندثار.

واختتمت الندوة التي أقيمت ضمن أنشطة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، من خلال قسم الثقافة العامة بفرع الفيوم برئاسة سماح كامل، بفقرة عزف على الربابة، وعرض أراجوز بعنوان ''الكنز الحقيقي" تقديم الفنان إميل الفونس وبمشاركة الفنان عيد عثمان، وسط تفاعل كبير من الأطفال.

371103044_689562283208146_6182541016485144103_n

372845769_689562353208139_5672506525434034872_n

372850077_689562376541470_2667973925910092162_n