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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 4 قضايا هجرة غير الشرعية وتزوير المستندات

خلال 24 ساعة ضبط
خلال 24 ساعة ضبط 4 قضايا هجرة غير الشرعية وتزوير المستندات
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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:

 فى مجال  ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2066) مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (26) قضية .
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (165) حكما قضائيًا متنوعًا.
 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 4 قضايا. 
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

قطاع أمن المنافذ الداخلية وتزوير المستندات