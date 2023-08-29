خلال 24 ساعة.. ضبط 4 قضايا هجرة غير الشرعية وتزوير المستندات

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2066) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (26) قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (165) حكما قضائيًا متنوعًا.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 4 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.