السجن 5 سنوات لتاجر مخدرات وتغريمه 200 ألف جنيه في مدينة نصر

أصدرت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها بمعاقبة متهم لاتجاره في المواد المخدراة بالسـجن المشـدد لمـدة خمـس سـنوات وتغريمه مائتي ألف جنية عما اسند إليه وبمصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة، في القضية رقم ۳۰۹ لسنة ۲۰۲۳ جنايات مدينة نصر ثان والمقيدة برقم ۲۲۱ لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة الجديدة، لأنه في ٢٠٢٣/١/٢٢، بدائرة قسم ثان مدينة نصر، محافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاح ابيض (نصل كتر) بدون ترخيص بحيازته أو إحرازه.

و شهد النقيب أحمد حسنى، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم بالطريق العام ملقياً لرؤيته علبة سجائر بها عدد ٣٢ قطعة لمادة سمراء اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وسلاح أبيض كتر، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز الجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني .

و ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن القطع المضبوطة كلاً منهن لمادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا صافياً ١٠٧١ جراماً.