البرهان لـ"القاهرة الإخبارية": أطلعنا القيادة المصرية على تطورات الوضع في السودان

قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إنه حرص على إطلاع القيادة المصرية على تطورات الموقف في السودان.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن القوات المسلحة السودانية لا تسعى للاستمرار في حكم السودان، كما أنها تواجه جماعات متمردة ارتكبت جرائم حرب من أجل الاستيلاء على السلطة.

ووجه الشكر والتقدير لمصر شعبا وقيادة على استضافة الجالية السودانية الكبيرة وتقديم كل العون لها، كما أكد السعي لانتخابات حرة ونزيهة يقرر فيها الشعب السوداني ما يشاء.

وطمأن البرهان كل أصدقاء السودان، مؤكدا السعي للتحول ديمقراطي، و"لا نطمع في الحكم".