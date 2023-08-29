محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لـ7 قرى بمركز ومدينة الخانكة

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المخطط التفصيلي لـ 7 قرى لمركز ومدينة الخانكة وهي قرى مركز سرياقوس والجبل الأصفر وعرب العليقات وعرب العيايدة والمنية والقلج و23 يوليو، والذي قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداده من خلال أحد المكاتب الاستشارية.

وجرى الإعداد من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى إطار البروتوكول المبرم بينها وبين وزارة التنمية المحلية، وسيتم العمل بالمخططات بعد التصديق من مجلس الوزراء وصدور القرار التنفيذى من محافظ القليوبية.

وأكد المحافظ أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي للمدينة، للحد من النمو العشوائي لمناطق الامتداد العمراني ولتحسين الصورة الجمالية تماشياً مع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها.

وشدد المحافظ على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة ، وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.