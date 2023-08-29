برلماني يطالب الحكومة بإحكام الرقابة على أسعار الحديد والأسمنت

رحب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بإعلان وزارة التجارة والصناعة عن إنشاء مصنع روسي لإنتاج حديد التسليح في مصر، مؤكدًا أن هذا المصنع سيعمل على ضبط أسعار الحديد وسيحدث وفرة كبيرة في السوق ويساهم في الاستقرار فى أسعار حديد التسليح.

وأشاد "حنفى" فى تصريحات له اليوم، بالقضايا التى استعرضها المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة خلال لقائه مع وفد شركة نوفيستال إم الروسية القابضة العاملة في مجال صناعة حديد التسليح برئاسة إيفان ديمشينكو رئيس الشركة وبحث فرص الاستثمار بالسوق المصري.

وثمن تأكيد المهندس أحمد سمير بأن الشركة الروسية ترغب في إنشاء مصنع للصلب فى مصر فضلًا عن توريد المعادن للمشروعات المصرية وانشاء البنية التحتية لمستودعات الغذاء والتعاون فى مجال الانشاءات وتوريد النيتروجين والأسمدة من مصر وتصديرها الى الدول الافريقية.

وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة الاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات لانشاء المصنع الروسى بمصر لانتاج الحديد مؤكداً اهمية الاستفادة من الخبرات الروسية الكبيرة فى هذا المجال لانشاء المزيد من مصانع الحديد فى مصر.

كما طالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة احكام الرقابة على أسعار حديد التسليح والاسمنت وتحديد أسعارهما الحقيقية مع تحديد هامش ربح مناسب لمصانع وتجار الحديد والاسمنت، مؤكدًا ضرورة إحالة من يقومون برفع الأسعار بدون أي مبرر إلى المحاكمات العاجلة.