رئيس جامعة سوهاج يتابع أعمال تجهيز مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالمقر الجديد

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أعمال إنشاء وتجهيز مقر مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالحرم الجامعي الجديد، يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية، وعدد من مسئولى الإدارة.

وأكد النعماني، أهمية اختيار المجلس الأعلى للجامعات لجامعة سوهاج ضمن الخمس عشرة جامعة حكومية لتنفيذ مشروع مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة داخلها، بالتعاون مع هيئة الإيميدست، ذلك المشروع العظيم الذى يعتبر إضافة كبيرة لطلاب الجامعة من ذوي الإعاقة، وتطوير هام فى الخدمات المقدمة لهم، مضيفًا أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم ومساندة هؤلاء الطلاب، وتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التميز، فقد حرصت الجامعة على وضع رؤية ورسالة هادفة للمركز تقوم على أساس رعاية الطلاب ذوي الإعاقة والاستفادة من طاقاتهم ومواهبهم المميزة، وذلك فى إطار توجه الدولة الأوسع بالاستثمار فى البشر، وباعتبارهم مكونًا مهما للثروة البشرية فى المجتمع.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس، أن إنشاء مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة على أرض الجامعة سيحقق الكثير من أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة، فمن خلاله سيتم نشر ثقافة الدمج بين الطلاب وجميع منسوبي الجامعة، وإتاحة جميع الخدمات الاستشارية والتدريبية للمجتمع الجامعي والخارجي، بالإضافة إلى تقديم خدمات تعليمية وأنشطة طلابية ملائمة لذوى الإعاقة، إلى جانب تهيئة الخريجين من ذوي الإعاقة على كيفية مواجهة سوق العمل عن طريق امتلاك المهارات والخبرات المطلوبة، مضيفاً أن التعاون ما بين الجامعة وهيئة الامديست ينص علي ان تقوم الجامعة بتوفير المكان المناسب، وتتولى الهيئة توفير كافة الاجهزة والمتطلبات الخاصة بالعملية التعليمية للطلاب.

وأشار الدكتور خالد عمران، إلى أن إدارة الجامعة تحرص على إزالة كافة الصعوبات الإدارية والتعليمية والعلمية التى تقف أمام الطلاب ذوي الإعاقة وتعوق مسيرتهم التعليمية، وتحاول جاهدة أن تمكنهم من جميع حقوقهم ودمجهم فى الحياة الاجتماعية دون تمييز أو عنصرية، وذلك لإيمانها الكامل بدورهم الهام ومساهماتهم الجادة فى تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور طارق زكي موسى، مدير المركز، أن المركز يسعى للتعامل مع ملف الإعاقة داخل الجامعة بشكل مؤسسي احترافي ووفق معايير الجودة، بما يسهم في تحسين حالة ذوي الإعاقة على المستوى الأكاديمي والنفسي والاجتماعي والشخصي، موضحًا أن مقر المركز يعد موقعًا استراتيجيًا؛ إذ يقع في الدور الأرضى من مبنى الخدمات بجوار المركز الدولي للمؤتمرات، وجاري إعداده وتهيئته وفق كود الإتاحة الهندسي للمباني والمنشآت داخل الجامعة، مضيفًا أن المركز يضم ٦ غرف هي معمل الحاسب الآلي، غرفة طابعة برايل، الدعم والاستشارات، معمل التدريب، بالإضافة إلى غرفتي الاستقبال وإدارة المركز.