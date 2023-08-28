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الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إسقاط مسيرات أوكرانية في ضواحي موسكو وفي بريانسك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الإثنين، عن تدمير مسيرة أوكرانية في ضواحي موسكو واثنتين أخريين في مقاطعة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر قوات كييف في منطقة العملية العسكرية لهذا الأسبوع بلغت 4855 عسكريا، حيث قتل 1490 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك فقط.

وفقدت القوات الأوكرانية 1180 جنديا على محور جنوب جمهورية دونيتسك، و820 على محور مقاطعة زابوروجيه، و665 على محور مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، و485 في اتجاه كراسنولمانسكي في جمهورية دونيتسك، و215 على محور مقاطعة خيرسون.

إسقاط مسيرات أوكرانية ضواحي موسكو بريانسك