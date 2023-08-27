هاري كين يقود بايرن ميونخ لاكتساح أوجسبورج في الدوري الألماني

حقق فريق بايرن ميونخ فوزا مهما على أوجسبورج بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت اليوم، على ملعب أليانز أرينا، ضمن الجولة الثانية من الدوري الألماني الممتاز.

سجل بايرن هدفه الأول في الدقيقة 32 بفضل هجوم مستمر من هاري كين انتهى بتسجيل فيليكس أودوخاي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه أوجسبورج. واستمرت خطورة بايرن حيث نجح كين في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن 2-0.

وبدأ الشوط الثاني بنفس الإثارة وسجل هاري كين هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 69، في حين سجل أوجسبورج هدفا شرفيا في الدقيقة 88 عن طريق دريان بيلجو.

وبهذا الفوز، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما يتوقف رصيد أوجسبورج عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر.