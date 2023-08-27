أبو حطب يتابع تمهيد الطريق إلى مستشفى الشهداء المركزي الجديد

تابع طارق أبو حطب رئيس مدينة الشهداء اليوم أعمال تمهيد وفتح الشارع المؤدي إلى مستشفى الشهداء المركزي الجديد وخلف سور المستشفى، حيث تم نقل وتجنيب أعمدة الإنارة العامة، وإزالة المظلات بالشارع، وكافة المعوقات إلى موقع المستشفى تمهيداً لبدء الأعمال الإنشائية للمبنى.

والجدير بالذكر أنه من المقرر إنشاء المستشفى المركزي الجديد للشهداء على مساحة ٢٠٨٠٠ متر٢ تقريبا باعتماد مالي قدره نصف مليار جنيه، والتي سوف تندرج ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقدم خدماتها لأهالي مدينة الشهداء، وجميع قرى المركز البالغ عددها ٢٧ قرية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات الصحية سواء برفع كفاءة أو إنشاء الوحدات الصحية بالقرى أو بإقامة المراكز الصحية، والمستشفيات النموذجية بمواصفات ومعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، واحتوائها على كافة الإمكانيات التي تحقق الارتقاء بالمنظومة الصحية.