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الأحد 27 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نار الميراث.. ضبط المتهمين بقتل نجل عمتهما وإصابة شقيقته في أسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأحد من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص وإصابة شقيقته بأسيوط وضبط مرتكبى الواقعة.
 جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط بمقتل (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بطلق نارى وإصابة (شقيقته - مقيمة بذات العنوان) بطلقات نارية متفرقة بالجسم، وبسؤال الـمصابة إتهمت (نجلى عمتها - مقيمان بذات العنوان ) بالتعدى عليهما بسلاح نارى كان بحوزتهما ، مما أدى لوفاة شقيقها  وحدوث إصابتها المنوه عنها وذلك إثر مشادة كلامية بين المتهمان وشقيقها بسبب خلافات على الميراث.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما (2 بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

أسيوط مقتل الأجهزة الأمنية